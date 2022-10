Turchia e Italia collaborano per prevenzione cancro al seno

(ANSA) - ISTANBUL, 20 OTT - Si è tenuta il 17 ottobre presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara la tavola rotonda "Italy-Turkiye Breast Cancer Awareness Workshop", organizzata in collaborazione con il ministero della Salute turco, l'Ufficio locale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) e l'Istituto Superiore di Sanità di Roma, in occasione del mese della prevenzione sul cancro al seno. Hanno partecipato al workshop il vice ministro della Salute turco, Tolga Tolunay, il presidente dell'Iss, professor Silvio Brusaferro, in collegamento da Roma, ed il Rappresentante dell'Oms in Turchia, dottor Batyr Berdyklychev, oltre a numerosi medici, accademici e funzionari delle ong.

In apertura, l'ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, ha sottolineato la rilevanza dell'evento, che si inserisce nel quadro della già articolata cooperazione tra Italia e Turchia anche nel settore della salute e della prevenzione. Il vice ministro della Salute Tolunay ha posto l'accento sulle strategie legate alla prevenzione e alla diagnosi precoce per il trattamento dei tumori al seno rilevati nelle fasi iniziali, ringraziando per l'organizzazione di una giornata dedicata al confronto su una materia così sensibile.

Numerosi gli spunti emersi nel corso della giornata tra cui l'opportunità di incrementare ulteriormente la cooperazione bilaterale in campo sanitario, condividendo idee e buone prassi, al fine di mitigare il rischio in entrambi i Paesi. (ANSA).