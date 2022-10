L'ambasciatore Varricchio alla riunione sui Balcani Occidentali

(ANSA) - BERLINO, 20 OTT - L'ambasciatore d'Italia a Berlino Armando Varricchio guida oggi la delegazione italiana alla riunione dei ministri dell'Interno del 'Processo di Berlino sui Balcani Occidentali', il forum regionale lanciato nel 2014 su iniziativa tedesca con l'obiettivo di favorire la stabilizzazione della regione e mantenerne concreta la prospettiva europea. Lo comunica l'ambasciata d'Italia in Germania.

La riunione dei ministri degli Interni si è incentrata sul "rafforzamento della cooperazione nella lotta contro la migrazione irregolare, la corruzione e la criminalità organizzata, e nel contrasto al terrorismo".

"Per l'Italia la cooperazione con i Paesi dei Balcani, anche nelle materie in agenda nella riunione, rimane un obiettivo prioritario di politica estera", ha detto l'ambasciatore, che ha richiamato anche l'esigenza di un sempre maggiore impegno dell'Unione Europea nell'area. Impegno che deve tendere "alla prospettiva di una maggiore integrazione regionale, dell'ingresso di questi Paesi nell'Unione Europea e, in definitiva, all'obiettivo di promuovere la stabilità di una regione critica per la sicurezza e il benessere dell'Europa, contrastando ingerenze esterne e altri fattori destabilizzanti".

Oltre ai Paesi della regione e a Germania e Italia, partecipano al Processo di Berlino anche Unione Europea, Austria, Croazia, Francia, Slovenia, Regno Unito, Polonia, Bulgaria e Grecia. L'incontro di oggi "rappresenta la prima tappa di un percorso di avvicinamento al Vertice dei capi di Stato e di governo, che si terrà il prossimo 3 novembre".

