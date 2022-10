Italia-Macedonia Nord, accordo su istruzione, cultura e scienza

(ANSAmed) - SKOPJE, 20 OTT - La Ministra della Cultura Bisera Kostadinovska Stojchevska e l'Ambasciatore d'Italia in Macedonia del Nord Andrea Silvestri hanno firmato il V Programma di collaborazione nel campo dell'istruzione, della cultura e della scienza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia del Nord.

Il programma, che avrà durata dal 2022 al 2025, fornirà una cornice all'ampia collaborazione già avviata tra i due Paesi in questi campi, con iniziative come mostre, eventi musicali, cinematografici e teatrali, l'editoria, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, la collaborazione interuniversitaria e interscolastica, nonché la promozione nei rispettivi Paesi dell'insegnamento delle lingue italiana e macedone.

Nel salutare la firma del programma, la Ministra Kostadinovska Stojchevska ha osservato che "quando si parla dell'Italia, ognuno di noi pensa a cose belle, inevitabilmente legate all'arte". "Il programma - ha proseguito - offrirà "vantaggi speciali per i giovani nel campo della scienza, dell'istruzione e della cultura, borse di studio, scambi, opportunità congiunte" e permetterà di "costruire nuovi percorsi italo-macedoni riconoscibili, percorsi che creano nuovi valori sia per i Balcani che per l'Italia".

"Il nostro Programma di collaborazione è cresciuto negli anni, con sempre maggiori ambizioni, e abbraccia adesso un numero considerevole di campi. Siamo molto soddisfatti di averlo firmato ad appena un mese dalla visita ufficiale a Skopje del presidente Mattarella, che aveva attirato l'attenzione proprio sulla collaborazione in campo culturale" ha osservato da parte sua l'Ambasciatore Silvestri. "La collaborazione tra Italia e Macedonia del Nord in campo culturale, educativo e scientifico ha ormai un carattere stabile e strutturato. Un partenariato strategico, che acquista un significato ancora maggiore alla luce dell'avvio dei negoziati di adesione all'Ue", ha concluso l'Ambasciatore, al termine di un discorso pronunciato interamente in Macedone.

La firma è avvenuta nel Museo di Arte Contemporanea di Skopje, che fino al 26 ottobre ospita la mostra Ecosistemi Contemporanei, realizzata dagli artisti italiani Roberto Ghezzi e Antonio Massarutto durante una residenza nel neo istituito Parco di Shar Planina. (ANSAmed).