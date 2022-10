Presidente Confindustria portoghese all'Ambasciata d'Italia

(ANSA) - LISBONA, 19 OTT - Con un'articolata disamina sullo stato dei fondamentali dell'economia del Portogallo, il Presidente della Confederazione Imprenditoriale Portoghese António Saraiva è intervenuto oggi all'evento organizzato presso l'Ambasciata d'Italia in Lisbona e che ha riunito in formato ibrido le componenti del Sistema Paese Italia assieme a oltre 200 tra aziende ed enti interessati a sviluppare opportunità di affari e investimenti congiunti.

L'iniziativa ha visto un doppio momento di approfondimento e confronto. Nel corso del primo segmento, intitolato "Portogallo: un percorso di crescita verde, innovativa e digitale. Opportunità per le imprese italiane", l'Ambasciatore Carlo Formosa e il Presidente della CIP Saraiva hanno discusso sulle prospettive che potranno derivare per le aziende italiane dall'incoraggiante percorso di crescita tenuto dall'economia portoghese, dal veloce avanzamento nelle transizioni energetiche e digitali, dalla rapida realizzazione delle riforme collegate al locale PNRR, nonché dalla forte accelerazione nell'apertura ai mercati e agli investimenti esteri. Il quadro che ne è emerso, che proietta a fine anno una crescita del PIL portoghese nel 2022 del 6.5%, tra le tre più alte in Europa, con un nuovo record assoluto nell'interscambio bilaterale di circa 7 miliardi di euro, come sottolineato dall'Ambasciatore Formosa "fotografa un contesto di estrema attrattività complessiva di questo mercato che il nostro sistema imprenditoriale non mancherà di scandagliare con ulteriore e rinnovato interesse".

Il secondo segmento dell'evento si è declinato come incontro interattivo tra oltre trenta aziende italiane localizzate in Portogallo e le componenti del Sistema Paese, tra cui anche ICE e Camera di Commercio italiana in Portogallo, per individuare le migliori sinergie atte a sostenere al meglio le prospettive commerciali e di investimento italiane in Portogallo.

La registrazione dell'evento è disponibile online al seguente link: https://youtu.be/lFtfx5_cpcg (ANSA).