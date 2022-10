Expo 2030: Gualtieri presenta in Argentina candidatura Roma

(ANSA) - BUENOS AIRES, 19 OTT - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, attualmente in missione a Buenos Aires per partecipare al Vertice mondiale dei sindaci C40, presiederà il 21 ottobre nell'Hotel Alvear Palace della capitale argentina un evento di presentazione della candidatura di Roma per l'Esposizione Universale 2030.

All'iniziativa, sottolinea un comunicato dell'ambasciata d'Italia a Buenos Aires, "parteciperanno autorità politici, imprenditori, giornalisti, esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Roma, si ricorda poi, presenta la sua candidatura all'insegna del tema 'Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione', una visione "strettamente legata al suo Dna".

La Expo viene considerata dal Campidoglio "un'opportunità unica per concentrarsi sull'uomo e sulla sua capacità di reinventare il proprio habitat, la città, in equilibrio tra sviluppo e sostenibilità ambientale, promuovendo una visione sostenibile e inclusiva della città del futuro".

Roma, nel corso del suo sviluppo di quasi 3.000 anni, "ha saputo reinventarsi nei secoli, al punto da meritarsi il nome di 'città eterna'". Le sue radici, che si fondano sulla continua spinta verso l'innovazione, l'arte e l'integrazione tra credenze e culture, prosegue il comunicato, "si convertono oggi nel nuovo punto di partenza verso un futuro di accoglienza e abitabilità.

La nuova idea di metropoli "può essere concepita come un arcipelago in cui si intrecciano reti locali e globali, sistemi produttivi e ambientali, identità culturali, strumenti di cooperazione e inclusione".

A Roma i Paesi partecipanti potranno dare il loro contributo al modello di convivenza urbana del futuro: inclusivo, interconnesso, sostenibile e condiviso. Una sfida, si conclude, che "tocca temi di grande attualità sui quali Italia e Argentina condividano la stessa visione e mantengano una stretta collaborazione, come la transizione economica e digitale, l'inclusione e il rispetto della diversità". (ANSA).