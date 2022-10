A Madrid, lo 'sguardo' del Papa sul cinema neorealista

(ANSA) - MADRID, 19 OTT - La passione del papa Francesco per il cinema neorealista italiano e lo sguardo "crudo" sull'Italia di metà '900 fornito da questo movimento culturale: sono questi gli ingredienti principali di un incontro tenutosi all'Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Madrid per presentare l'edizione spagnola di 'Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità' (Romana Editorial), saggio scritto dal vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, monsignor Dario Edoardo Viganò.

Secondo l'autore, il libro è stato concepito come come un'opera che parte dal neorealismo ma punta ad "andare anche più in là", rinunciando a un approssimazione strettamente "accademica"; un percorso che si concentra sull'esplorazione della "cultura cinematografica in relazione con il pensiero e il magisterio del Papa". E il rapporto tra Francesco e il cinema neorealista viene messo in luce con uno strumento originale: un'intervista al pontefice che funge da prologo del saggio. "Il suo è l'apporto più significativo di questo libro", ha detto Viganò.

All'incontro è stato invitato anche il regista Mimmo Calopresti. "Il neorealismo è un cinema che fa un'operazione meravigliosa: uscire dagli studi e andare sulle macerie", ha detto nel corso di un dialogo con l'autore del saggio presentato.

La presentazione del libro di Viganò è stata introdotta dal nunzio apostolico in Spagna, l'arcivescovo Bernardito Auza, che ha evidenziato "i nessi tra Bibbia e cinema" e come questi possono coinvolgere "la percezione umana e la sua esperienza religiosa".

"Il cinema neorealista può essere definito crudo, certo, ma allo stesso tempo è capace di coinvolgere lo spettatore in un modo unico", ha detto da parte sua Riccardo Guariglia, ambasciatore italiano in Spagna. (ANSA).