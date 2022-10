Turchia: successo per il jazz italiano con Glauco Venier

(ANSA) - ISTANBUL, 18 OTT - Grande successo in Turchia il quartetto jazz del pianista Glauco Venier che lo scorso settimana ha tenuto alcuni concerti ad Ankara e Istanbul. Nella capitale turca, i musicisti hanno suonato nella residenza dell'ambasciatore d'Italia in Turchia, Giorgio Marrapodi, alla presenza di numerosi ospiti del mondo istituzionale, culturale ed economico turco, durante il quale hanno allietato il pubblico con il proprio repertorio, stupendo gli appassionati di jazz in sala con esecuzioni eccellenti e improvvisazioni di assoluto livello.

Ad Ankara, il quartetto ha poi rappresentato l'Italia nel quadro della principale manifestazione artistica della capitale, la "Strada della Cultura", esibendosi nel principale centro culturale, il Cermodern, sede dell'iniziativa sponsorizzata anche dal Ministero della Cultura e del Turismo turco. L'ultimo concerto si è tenuto a Palazzo di Venezia, la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Istanbul, chiudendo una mini-tournée di grande successo, apprezzatissima dal pubblico turco.

Venier, tra i maggior jazzisti italiani contemporanei, è stato accompagnato nei concerti turchi dai giovani musicisti Alessio Zoratto, Mirko Cisilino, Marco D'Orlando, al primo concerto in assoluto insieme. (ANSA).