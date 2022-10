Settimana lingua italiana, le iniziative in Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 18 OTT - Una serie di manifestazioni segnano anche in Israele - fino al 23 ottobre - la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, il cui tema di quest'anno è 'L'italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo'. Gli Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv e Haifa partecipano attraverso una serie di iniziative ed eventi rivolti alle nuove generazioni. Ne è un esempio - ha ricordato l'ambasciata italiana a Tel Aviv - 'Tattoo: Storie di Inchiostro', progetto digitale che "ricostruisce la storia e la cultura del tatuaggio" attraverso una serie di post pubblicati ogni martedì sui canali social Instagram e Facebook dei due Istituti, in previsione della mostra 'Behind the ink. Every tattoo has a story", che dal 23 novembre al 3 dicembre 2022 sarà esposta all'Enav Cultural Center Tel Aviv in occasione di PHOTO ISRAEL.

Tra gli eventi dei due Istituti, vanno poi ricordati le proiezioni del docu-film 'In un futuro aprile' (Italia 2019), diretto da Francesco Costabile e Federico Savonitto, ambientato negli anni '40 e dedicato agli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini (nel centenario dalla sua nascita) e del film 'Piazza' di Karen Di Porto. Piazza è il cuore dell'ebraismo romano e il racconto filmico procede per interviste nella ricostruzione di "un presente vivace e di un passato di dolore e orgoglio". Nel calendario, c'è poi 'Giovani in yoga', una lezione di yoga tenuta da Liliana Ghiani presso l'Istituto Tel Aviv, durante la quale saranno "esplorate e messe in pratiche le posizioni basi dello yoga, imparando la terminologia di quest'ultime in italiano".

"I giovani di oggi - ha detto l'ambasciatore Sergio Barbanti - sono il futuro dell'Italia, basato su una identità di cultura, dialogo e ricchezza nella diversità". "Le nuove generazioni - ha proseguito - sono al lavoro per plasmare il futuro della lingua e della cultura italiana attraverso nuovi strumenti, come quelli digitali, e costruire un'Italia più moderna, senza tuttavia perdere il legame con le proprie radici. Nostro dovere - ha concluso - è quello di sostenere e coinvolgere i giovani, rendendoli partecipi del presente, rinnovando prospettive positive per il futuro e aiutandoli a comprendere le opportunità a loro disposizione". (ANSA).