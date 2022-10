Perù: ministro Esteri, relazioni molto strette con Italia

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il ministro degli Esteri del Perù, César Landa, ha confermato oggi che "le relazioni del nostro Paese con l'Italia sono molto strette dal punto di vista storico e culturale" e che "è nostra intenzione approfondirle in questo ambito".

Intervistato dall'ANSA al termine di una conferenza su 'La Comunità andina e l'Alleanza del Pacifico' nella sede della Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila), guidata dall'ambasciatrice Antonella Cavallari, Landa ha sottolineato che "abbiamo avuto l'onore di ricevere visitatori del livello di Giuseppe Garibaldi e Antonio Raimondi, esploratore e naturalista milanese naturalizzatosi peruviano".

Sua la sentenza che si studia oggi nelle nostre scuole, ha ricordato con piacere, che "il Perù è un Paese povero seduto su un banco di oro".

Il capo della diplomazia peruviana ha quindi osservato che negli ultimi anni "il nostro Paese ha ricevuto molta cooperazione, commercio e investimenti dalla regione, soprattutto dagli Stati Uniti, e più di recente dalla Cina".

Ma "non c'è stata molta Europa - ha ancora detto - forse perché si è dedicata alle priorità di altre regioni, più vicine a lei". Comunque, ha proseguito con uno sguardo positivo per il futuro delle relazioni peruviano-europee, in politica si dice che "non ci sono vuoti di potere, e che ogni vuoto su riempie".

Per quanto riguarda l'Expo 2030, Landa ha risposto che "abbiamo ricevuto gli inviati di Arabia Saudita, Corea del Sud e Italia (lo 'special ambassador' Donato Di Santo) e esamineremo attentamente i differenti progetti, per poi prendere una posizione".

II ministro ha anche affrontato con i giornalisti presenti la questione delle migrazioni che "sono un diritto umano" e che nella regione sono "il prodotto delle disuguaglianze di carattere strutturale", ma anche "frutto di fattori esterni come la pandemia e le crisi quale quella legata al conflitto in Ucraina".

Dal Venezuela ad esempio, ha poi detto, sono usciti sei milioni di persone, e 1,4 milioni si sono istallati in Perù, mentre moltissime persone sono emigrate dal Centro America, ponendo questioni di sicurezza e legalità che tutti insieme però dobbiamo risolvere. (ANSA).