India, l'ambasciatore de Luca alla quinta assemblea ISA

(ANSA) - NEW DELHI, 18 OTT - È stata inaugurata oggi a New Delhi la 5a Assemblea dell'International Solar Alliance (ISA), l'organizzazione intergovernativa costituita a Parigi nel 2015 su iniziativa indiana e francese, della quale l'Italia fa parte dal 2021.

L'Assemblea è stata presieduta dal ministro indiano per le energie nuove e rinnovabili R K Singh e ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Damilola Ogunbiyi, Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l'Energia sostenibile per tutti.

L'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, che interveniva per la prima volta come Capo delegazione di uno Stato membro, ha sottolineato l'importanza per l'Italia del legame tra il cambiamento climatico e una transizione energetica pulita ed effettiva, rimarcando la centralità dello sviluppo dell'energia solare e delle rinnovabili nell'azione climatica italiana.

"In tale processo, il coinvolgimento del settore privato rappresenta un pilastro imprescindibile" ha enfatizzato l'Ambasciatore sottolineando che "la condivisione di competenze e risorse da parte delle istituzioni e delle nostre imprese del settore rappresenta un contributo importante per un ISA più forte ed efficace". De Luca ha inoltre suggerito la possibilità di esplorare le sinergie tra ISA e i meccanismi finanziari disponibili sul climate change per promuovere i progetti di cui ISA è parte.

L'azione dell'Italia nell'ISA si accompagna al consolidamento della partnership strategica tra Italia e India sulla transizione, avviata lo scorso anno con l'adozione della Dichiarazione Congiunta. (ANSA).