Croazia: eventi in corso per Settimana della lingua italiana

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - In occasione della XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, è in corso in Croazia un ricco programma di eventi predisposto d'intesa con l'Ambasciata d'Italia a Zagabria. Conferenze, spettacoli teatrali, letture, mostre e proiezioni sono stati organizzati su tutto il territorio croato dall'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, dal Consolato Generale a Fiume, dai Dipartimenti di Italianistica delle Università croate, dai comitati della Società Dante Alighieri e da numerose scuole pubbliche del Paese dove è insegnata la lingua italiana.

La Settimana è stata inaugurata ieri, 17 ottobre, con una conferenza, a Fiume, sul gergo italiano giovanile; relatore è stato Michele Cortellazzo, docente di linguistica italiana all'Università di Padova. Mentre a Zagabria, si è tenuto un incontro sul ruolo delle giovani generazioni nell'opera di Pier Paolo Pasolini tenuto da Maura Locantore, dottore di ricerca in Letteratura Italiana Contemporanea presso l'Università degli Studi della Basilicata.

L'evento clou della Settimana è in programma il 19 ottobre presso l'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, con la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso indetto proprio in occasione della XXII Settimana della lingua italiana nel Mondo, dal titolo "L'italiano e i giovani". Il concorso è aperto ad opere di arti visive e cinematografiche degli studenti delle scuole superiori e delle università e quest'anno ha fatto registrare un numero particolarmente alto di partecipanti.

