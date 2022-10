A Vienna l'Italia, un 'Paese semplicemente straordinario'

(ANSA) - BOLZANO, 18 OTT - "L'Italia è un paese straordinario, gli austriaci lo sanno bene ed amano il Belpaese, ma è molto importante mettere sempre bene a fuoco un'immagine talvolta non aderente alla realtà di oggi. Questo è il senso della prima campagna mondiale di nation branding lanciata dalla Farnesina di cui festeggiamo a Vienna il primo anniversario". Lo ha dichiarato l'ambasciatore Stefano Beltrame in apertura dell'evento "One year of Be It, Italy is simply extraordinary" nella storica cornice di Palazzo Metternich.

"L'evento di oggi - ha proseguito - presenta l'Italia da molti punti di vista. Agli iconici video della campagna Be It (a partire da quello prodotto da Giorgio Armani) si affiancano infatti: un cooking show basato sull'importanza degli ingredienti originali, una pillola di storia della musica sui rapporti tra Vienna e Milano ed una breve Master class sull'economia italiana del prof. Philippe Heimberger dell'Università di Vienna. Vi è, infine, anche la presentazione della candidatura di Roma come sede per l'Expo 2030 ".

Il cooking show "Italian Food is Passion" sarà curato da Luca Miliffi, noto importatore di prodotti italiani di alta qualità che rifornisce i migliori ristoranti austriaci. La pillola di storia della musica racconta, per bocca del Maestro Giacomo Mura, dell'inaugurazione del Teatro alla Scala di Milano, voluto dall'imperatrice Maria Teresa che per la prima inviò da Vienna il suo compositore di corte, l'allora giovane Antonio Salieri che trionfò con la sua "Europa riconosciuta".

La pillola di economia italiana del prof. Heimberger - del prestigioso Istituto per l'Economia Internazionale (WIIW) della Wirtschaft Universität di Vienna - sottopone ad una verifica fattuale - numeri alla mano - molti dei luoghi comuni sull'Italia tra i più diffusi nel mondo di lingua germanica.

