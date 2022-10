Settimana lingua italiana, Guerri parla di Pinocchio a Singapore

Con il supporto dell'Ambasciata italiana a Singapore e del Com.It.Es di Singapore, e in occasione della celebrazione della XXII settimana della lingua italiana nel mondo, Giordano Bruno Guerri, giornalista, saggista, storico e scrittore, nonché consigliere a vita della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, un'organizzazione senza scopo di lucro che dal 1962 si dedica alla promozione della cultura per i bambini, ha incontrato gli studenti della scuola supplementare italiana dell'Italian Cultural Center (APICS), il Centro specializzato per la lingua e la cultura italiana a Singapore.

Guerri ha dedicato del tempo a parlare di Pinocchio, la storia del ragazzino di legno che ha l'abitudine di mentire ma che dopo una serie di avventure si trasforma in un "bravo ragazzo". Dal Madagascar all'America Latina, dal Giappone all'Iran, la storia del burattino di Carlo Collodi è il testo della letteratura italiana più tradotto al mondo, ma anche il libro più tradotto in assoluto dopo la Bibbia e Il piccolo Principe. "Il libro è stato tradotto in più di 250 lingue da quando è stato pubblicato nel 1883. Il motivo del suo successo è nella sua universalità", ha spiegato Guerri.

Carlo Collodi non dà mai indicazioni del luogo nel quale si sviluppano le vicende di Pinocchio, dando l'opportunità ai bambini di tutto il mondo di ambientare la narrazione in ogni contesto. La natura estremamente esistenziale di quest'opera, la fluidità e universalità dettati dalla mancanza di indicazioni spazio-temporali, la presenza di personaggi archetipici e la molteplicità di chiavi di lettura del testo, hanno conferito a questo libro italiano un successo mondiale. (ANSA).