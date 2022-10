Italia-Usa: a Washington X Edizione Eduitalia Award Ceremony

(ANSA) - WASHINGTON, 17 OTT - L'Ambasciata d'Italia a Washington ha ospitato, in presenza e in collegamento con i Consolati di Boston, Chicago, Detroit, Filadelfia, Houston, Los Angeles, Miami, New York e San Francisco, la X Edizione della Eduitalia Award Ceremony. Sono state assegnate 21 borse di studio agli studenti americani che hanno superato nel 2022 l'esame AP (Advanced Placement) di italiano con il massimo del punteggio.

"Gli studenti sono stati i veri protagonisti della cerimonia, che ha lanciato idealmente la XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dedicata quest'anno proprio al nuovo linguaggio dei giovani" ('L'italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo'), ha sottolineato alla cerimonia Alessandro Gonzales, numero due dell'ambasciata. "Scegliere di studiare una lingua straniera - ha aggiunto - significa cercare di abbattere un muro, al di là del quale gli studenti di italiano troveranno una cultura, un mondo e un popolo pronti ad accoglierli a braccia aperte".

Gli studenti premiati avranno la possibilità di trascorrere dalle 3 alle 5 settimane in Italia presso una delle scuole associate con la possibilità di vivere un'esperienza di totale immersione nella lingua e cultura italiana, come illustrato da Emmanuel Maio, communication manager di Eduitalia, alla consegna delle borse di studio in Ambasciata. La crescita degli esami AP di italiano (2.194 sostenuti nel 2022 rispetto ai 2.012 dell'anno scorso) dimostra il grande interesse e la grande passione degli studenti statunitensi per la nostra lingua, confermato del resto dal costante aumento degli studenti di italiani negli Usa.

La cerimonia è stata anche l'occasione per evidenziare il ruolo cruciale degli insegnanti per il successo scolastico degli studenti: riprendendo una consuetudine interrotta con la pandemia, EduItalia ha offerto 4 ulteriori borse di studio a 3 docenti rispettivamente delle Circoscrizioni di Miami, Los Angeles e Chicago e al dirigente scolastico della Brookewood school di Kensington nel Maryland, dove la lingua italiana è insegnata come lingua straniera nell'intero percorso scolastico, dalla scuola dell'infanzia all'ultima classe della scuola secondaria.

Dal 2013 Eduitalia - un'associazione di 113 scuole di lingua, accademie, università pubbliche e private qualificate che offrono in Italia corsi di italiano per studenti stranieri - si conferma partner generoso e affidabile dell'Ambasciata nella promozione della lingua italiana. (ANSA).