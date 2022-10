Italia e Kenya insieme per lo sviluppo sostenibile

(ANSA) - NAIROBI, 17 OTT - L'Ambasciata d'Italia in Kenya e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo partecipano al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, la più grande iniziativa italiana di sensibilizzazione e mobilitazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, organizzato da Asvis, con un webinar sull'approccio della cooperazione italiana nel rendere sostenibile e "climate-smart" la filiera del caffè in Kenya.

La cooperazione italiana in Kenya interviene infatti per potenziare al meglio la filiera, che rappresenta indubbiamente una delle eccellenze italiane. Durante il webinar, aperto stamane dall'Ambasciatore Roberto Natali, si è discusso degli approcci promossi per stimolare una produzione di caffè sostenibile e rispettosa dell'ambiente e delle azioni intraprese per migliorarne la produttività e la qualità, nonché le condizioni socio-economiche dei piccoli agricoltori.

Tra i relatori, Augustine Cheruiyot, consigliere economico del nuovo presidente della Repubblica keniano William Ruto e il titolare della Sede di Nairobi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Giovanni Grandi. (ANSA).