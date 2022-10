Calcutta, accordo tra Vittoriale e Casa Museo Nobel Tagore

(ANSA) - NEW DELHI, 17 OTT - Un Memorandum di Intesa fra il Vittoriale degli Italiani e la Casa-museo del Nobel Rabindranath Tagore è stato firmato in India da Giordano Bruno Guerra, presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera e da Sabyasachi Basu Ray Chaudhury, direttore della Casa museo di Tagore a Calcutta.

"Questo Memorandum tra due delle più importanti case-museo di scrittori al mondo", ha detto all'ANSA il Console Gianluca Rubagotti, "è un importante passo per promuovere attività di studio e ricerca congiunte tra India e Italia".

Calcutta è stata oggi teatro di altre iniziative organizzate dal Consolato d'Italia, finalizzate ad approfondire i legami fra letteratura e cinema in Italia e in India.

Nella casa-museo di Netaji Subhas Chandra Bose, eroe indiano della lotta contro il colonialismo britannico, è stato proiettato il film 'Il cattivo poeta', di Gianluca Jodice, su Gabriele d'Annunzio.

Alcune decine di produttori cinematografici, distributori, organizzatori di eventi speciali, tour operators hanno poi partecipato, nel pomeriggio, ad un seminario che ha presentato l'Italia come destinazione per film ed eventi speciali: Roberto Stabile, dell' Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), ha illustrato i vantaggi fiscali per le produzioni cinematografiche in Italia, e per la distribuzione di film italiani nelle sale indiane.

(ANSA).