Brasile: convegni e degustazioni al Salone del vino italiano

(ANSA) - BRASILIA, 17 OTT - Prende il via oggi, in Brasile, il Salone del vino italiano, quest'anno suddiviso in due eventi ad invito ospitati nella Sala Nervi dell'ambasciata d'Italia a Brasilia.

La prima giornata si apre con due conferenzieri d'eccezione, Felipe Galtaroça, fondatore della società di consulenza Ideal Consulting, e Diego Bertolini, ideatore della piattaforma EducaVinhos, che parleranno del mercato del vino nella nazione sudamericana e delle sue connessioni con l'Italia. A seguire una degustazione di vini e spumanti italo-brasiliani, abbinati a formaggi ed insaccati di importazione italiana, con un libretto di approfondimento sui prodotti offerti ed alcune classiche ricette nostrane facilmente realizzabili dal pubblico brasiliano.

La seconda serata sarà dedicata alla degustazione di vini italiani. 17 fra i principali importatori del Paese offriranno 181 etichette, abbinati ai sempre più premiati formaggi e salumi brasiliani.

Secondo l'ambasciatore Francesco Azzarello "l'obiettivo è favorire la crescita della cultura del vino in un Paese dominato dalla birra, ove il vino non viene considerato un alimento ed è quindi tassato in modo spropositato". (ANSA).