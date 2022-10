Pasolini protagonista del Riga Film Festival

(ANSA) - VILNIUS, 15 OTT - Pier Paolo Pasolini è il protagonista di una retrospettiva ospitata dal Riga Film Festival in programma nella capitale lettone. Fortemente voluta dall'Ambasciata d'Italia a Riga in occasione del centenario della nascita di Pasolini, la rassegna presenterà al pubblico del Paese baltico quattro pellicole dello scrittore e regista.

Prevista anche la presentazione della prima traduzione in lingua lettone di "Ragazzi di vita", anch'essa realizzata grazie al sostegno dell'Ambasciata d'Italia.

"Pasolini è stato un artista e intellettuale poliedrico, tanto amato quanto controverso, che ha saputo anticipare i tempi e identificare con chiarezza temi e contraddizioni delle società moderne" ha commentato l'Ambasciatore d'Italia in Lettonia, Alessandro Monti, in un'intervista alla LTV1, la principale emittente televisiva lettone.

Le proiezioni della rassegna speciale dedicata a Pasolini avranno luogo al cinema Splendid Palace di Riga con il seguente calendario: 15 ottobre, "Teorema" preceduta dalla presentazione di "Ragazzi di vita"; 16 ottobre, "Medea"; 22 ottobre, "Salò o le 120 giornate di Sodoma"; 23 ottobre, "Decameron". I film saranno disponibili anche online sul sito del Festival. (ANSA).