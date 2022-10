Marrakech, gli atleti di Kataklò in scena con Back to Dance

(ANSA) - RABAT, 15 OTT - Con lo spettacolo di danza acrobatica 'Back to Dance' della compagnia teatrale Kataklò Athletic Dance, l'Istituto italiano di cultura a Rabat apre la settimana della Lingua italiana a Marrakech.

Martedì 18 ottobre, a partire dalle 20.00, nella cornice della 'Fondazione Ali Zaoua - Les étoiles de Jamaa El Fnaa', nella medina di Marrakech, i danzatori di Kataklò metteranno in scena coreografie inedite e di repertorio per uno show che invita "a rimettere insieme i pezzi, ricostruire e rigenerare", dopo l'esperienza della pandemia di Coronavirus.

Giulia Staccioli, direttrice artistica della compagnia di teatro fisico che ha appena festeggiato 25 anni di attività, con il contributo artistico dei sei danzatori in scena, firma uno spettacolo portatore di speranza.

Metà danzatori e metà ginnasti, sempre in lotta contro le leggi gravitazionali, gli artisti di Kataklò raccontato sul palco il loro desiderio di tornare a ballare in quattro tappe: l'umanità, la mitologia, l'eroismo e la leggerezza.

La Settimana della Lingua italiana nel mondo, alla sua 22/a edizione, quest'anno ha per tema: 'L'italiano e i giovani: Come scusa? Non ti followo'. (ANSA).