Settimana della lingua italiana, le iniziative in Indonesia

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiana di Cultura di Jakarta hanno programmato varie attività per la XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, dal 17 al 21 ottobre. L'organizzazione della Settimana vede coinvolte varie istituzioni tra cui l'Ambasciata svizzera a Jakarta e le università indonesiane, dove sono attivi i corsi di lingua e cultura italiana. Gli eventi organizzati sono programmati in modalità ibrida e in presenza fisica nelle tre città indonesiane: Jakarta, Depok e Ubud.

Tra gli appuntamenti, sono previste tre conferenze di linguistica con esperti italiani e indonesiani sul tema della Settimana, una conferenza su Pasolini e i nuovi linguaggi dei giovani dopo il '68, e su Pasolini e cinema, tre rappresentazioni teatrali a Ubud-Bali e a Jakarta a cura della Compagnia Italiana Instabili Vaganti dal titolo The Shadow of Dante e Lockdown Memory in collaborazione con i danzatori e performers balinesi. Infine la proiezione del film svizzero 'Atlas'.

Sul sito web https://iicjakarta.esteri.it/iic_jakarta/it/ è possibile consultare il programma della Settimana nel dettaglio.

(ANSA).