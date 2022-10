In Portogallo la musica italiana 'con affetto'

(ANSA) - LISBONA, 14 OTT - A Sines, la città scelta dal Governo portoghese come futuro hub dell'idrogeno verde per l'intero continente europeo, l'Ambasciata d'Italia offre il concerto conclusivo del festival dedicato a musica, patrimonio e biodiversità 'Terras Sem Sombra'. Per il gran finale del festival itinerante, che percorre la regione meridionale dell'Alentejo promuovendo inclusione territoriale e accesso all'arte nelle regioni periferiche, l'ambasciatore Formosa ha invitato 'Il Giardino Armonico' di Giovanni Antonini, orchestra italiana apprezzata internazionalmente per le sue peculiari esecuzioni della musica barocca.

'Con Affetto' è il titolo del concerto che si terrà a Sines sabato 22 ottobre e sarà poi presentato domenica 23 a Lisbona presso la prestigiosa Fondazione Calouste Gulbenkian. Il programma scelto dal maestro Antonini si propone di illustrare il rapporto tra emozione e ragione nella musica italiana del XVII secolo. (ANSA).