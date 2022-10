Expo 2030: Di Santo presenta candidatura Roma in Costa Rica

(ANSA) - SAN JOSÉ, 14 OTT - Al termine della sua quarta visita in America latina del 2022, lo 'special ambassador' del ministero degli Esteri italiano per la candidatura di Roma all'Expo 2030, Donato Di Santo, ha visitato mercoledì e ieri il Costa Rica.

Il programma degli incontri, rileva un comunicato, è stato promosso e organizzato dall'ambasciatore d'Italia nel Paese, Alberto Colella.

Di Santo, insieme all'ambasciatore Colella, "è stato ricevuto al ministero degli Esteri costaricense dalla ministra degli Esteri pro tempore, Lydia Peralta Cordero, assistita dalla direttrice di Politica estera, Adriana Solano".

Un secondo incontro di rilievo è avvenuto presso il ministero del Commercio Estero, con la direttrice generale del Commercio Estero, Marcela Chavarria.

Successivamente l'inviato speciale della Farnesina ha visitato il Parlamento dove ha incontrato ilpPresidente della Commissione Esteri, Luis Fernando Mendoza, e il presidente del gruppo parlamentare di amicizia Costa Rica-Italia, Gilbert Jimenez Siles.

Inoltre Di Santo e Colella hanno avuto colloqui a San José con il nunzio apostolico, e con l'incaricata d'Affari della rappresentanza della Unione Europea.

Infine, per sensibilizzare il Sistema Italia in Costa Rica, lo 'special ambassador' italiano si è riunito sia con il segretario generale della Camera di commercio Italia-Costa Rica, Massimo Angelino, sia con un nutrito gruppo di rappresentanti di imprese italiane in Costa Rica. (ANSA).