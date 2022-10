Energia, Italia lavora per sostenere transizione in Senegal

(ANSA) - IL CAIRO, 14 OTT - L'Italia sta lavorando "per combinare le risorse nazionali, europee e internazionali dedicate alla transizione energetica, per sostenere - in maniera efficace e accessibile - i bisogni del Senegal come Paese partner prioritario". Lo ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Dakar, Giovanni Umberto De Vito, aprendo un evento di lancio della Fondazione "RES4Africa" in Senegal come riporta la pagina Facebook della rappresentanza diplomatica.

Il lancio è consistito in un seminario organizzato da RES4Africa in collaborazione con l' Agenzia nazionale per le energie rinnovabili senegalese (Aner) quale contributo al dibattito nazionale sullo sviluppo del settore elettrico nel Paese. L'incontro ha consentito di illustrare le principali iniziative condotte dalla Fondazione a sostegno di una "transizione energetica efficace e giusta in Africa", segnala inoltre la nota.

Ai lavori hanno partecipato anche rappresentanti del ministero del Petrolio e delle energie del Senegal, della Delegazione dell'Unione europea nel Paese dell'Africa occidentale, della Banca europea per gli investimenti (Bei), dell'Istituto di sviluppo economico e di Pianificazione africano (Idep), oltre a qualificati esperti di Enel, Schneider e Proparco. (ANSA).