Kenya, nuovo Ambasciatore d'Italia incontra presidente Ruto

(ANSA) - NAIROBI, 13 OTT - Il nuovo Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali, ha presentato oggi le proprie credenziali al presidente William Ruto, dando avvio formale al proprio incarico nel Paese africano. In una cerimonia tenutasi a Nairobi presso la residenza presidenziale, l'Ambasciatore d'Italia ha portato a Ruto i saluti del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ed ha assicurato il proprio impegno per un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Kenya.

Natali ha menzionato il perdurante contributo dell'imprenditoria italiana allo sviluppo delle relazioni economiche e degli scambi commerciali tra i due Paesi, annunciando l'imminente apertura di un ufficio dell'Agenzia del Commercio Estero (Ice) a Nairobi.

Nel confermare la priorità accordata dalla Cooperazione Italiana al Kenya negli anni a venire, ha ricordato lo storico apporto di questa in numerosi settori chiave, tra cui agricoltura, acqua, sanità, sviluppo urbano, lotta alla siccità.

Ruto, riconoscendo le solide fondamenta su cui si basano i rapporti di amicizia tra Italia e Kenya, ha manifestato la volontà della propria amministrazione di lavorare congiuntamente per espandere ulteriormente le relazioni tra i due Paesi in tutti gli ambiti di reciproco interesse. (ANSA).