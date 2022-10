Venezuela: lanciata la 22/a Settimana della lingua italiana

(ANSA) - CARACAS, 12 OTT - La "22/a Settimana della Lingua italiana nel mondo, ispirata ai giovani, si terrà a Caracas dal 17 al 24 ottobre con lo slogan "Come, scusa? Non ti followo" (Come, scusa? Non ti seguo), e un innovativo concorso di creazione musicale, in cui si potrà coniugare l'italiano con tutte le lingue universali.

In conferenza stampa, il vice capo missione dell'ambasciata d'Italia a Caracas, Giuseppe Giacalone, ha indicato che "quest'anno il tema della Settimana è dedicato al contributo dei giovani alla lingua italiana e a come vi è stata una trasformazione, attraverso le reti sociali, del modo di aprirsi ad altre lingue e alla tecnologia".

"E' la prima volta - ha proseguito - che viene organizzato un simile concorso dedicato ai più giovani", ricordando che l'evento è organizzato da ambasciata d'Italia, consolati di Caracas e Maracaibo e Istituto italiano di cultura di Caracas, con patrocinio della presidenza della repubblica e del ministero degli Esteri.

Ad esso collaborano Comites, Cgie, Camera di commercio italo-venezuelana (Cavenit), Società Dante Alighieri e il Sistema di Orchestre e Cori giovanili e di bambini del Venezuela.

Il concorso è aperto a venezuelani, stranieri e italiani di età fra i 14 e i 25 anni, che presentino un brano musicale inedito, il cui testo includa la lingua italiana, in un video di massimo due minuti. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre, e dall'1 al 4 novembre una giuria esaminerà i brani musicali, e dopo il 6 novembre annuncerà il verdetto, a cui avrà contribuito online il pubblico.

La votazione virtuale della migliore videoclip si terrà sul sito della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (www.slim.com.ve) e i tre migliori video riceveranno un premio di 1.500, 1.000 e 600, dollari.

Intervenendo il console generale di Caracas, Nicola Occhipinti, ha sottolineato che la lingua italiana è fondamentale in Venezuela, Paese che "fu una delle principali mete dell'emigrzione italiana dopo la seconda guerra mondiale".

"Il rapporto tra Italia e Venezuela - ha concluso - è umano, culturale e di sangue perché abbiamo quasi 150.000 italiani con passaporto italiano e circa tre milioni di venezuelani di origine italiana. (ANSA).