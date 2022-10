Expo 2030: la candidatura di Roma presentata a El Salvador

(ANSA) - SAN SALVADOR, 12 OTT - Lo 'special ambassador' della Farnesina, Donato Di Santo, continua in America Latina la sua missione a sostegno della candidatura di Roma per l'Expo 2030, che in questi giorni lo ha portato prima in Perù, ed ora a El Salvador.

Nei giorni 10 e 11 ottobre, riferisce un comunicato, Di Santo "ha avuto un ampio e qualificato programma di incontri di lavoro, promosso e organizzato dall'ambasciatore d'Italia, Edoardo Pucci". La visita a San Salvador dell'inviato ha fra l'altro coinciso con "il devastante passaggio della tempesta tropicale Julia, che ha causato vari decessi tra la popolazione salvadoregna e danni materiali alle infrastrutture".

Durante gli incontri istituzionali, sia l'ambasciatore Pucci sia Di Santo hanno offerto alle personalità di governo incontrate le condoglianze per le vittime, rispettivamente del governo italiano e del Comitato promotore di Expo Roma 2030.

Durante la sua permanenza, lo special ambassador italiano ha incontrato innanzitutto il vice presidente della Repubblica, Félix Ulloa, e successivamente la ministra del Turismo, Morena Valdez. Un altro incontro di livello ministeriale ha riguardato la ministra dell'Economia, Maria Luisa Hayem. A questa riunione hanno preso parte anche gli alti funzionari del ministero degli Esteri salvadoregno Nelson Amaya Larromana, direttore generale di Politica estera, e Carolina Hernandez, direttrice delle Relazioni economiche.

L'ultimo impegno in terra salvadoregna è stato la visita della sede del Sistema di integrazione centroamericana (Sica) dove si è riunito con il segretario generale, Werner Vargas Torres. (ANSA).