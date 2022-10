'Ennio' apre rassegna 'Italian Screens' in Ambasciata a Delhi

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - È stata lanciata a Delhi, con una conferenza stampa e la proiezione in anteprima del film "Ennio" nel giardino dell'Ambasciata italiana, il festival "Italian Screen", l'iniziativa che il Ministero italiano della Cultura ha affidato a Cinecittà.

Assieme all'Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca, ha presentato il progetto Roberto Stabile, che ha sottolineato come l'iniziativa "sia il primo momento dell'ampio progetto che mira all'internazionalizzazione del settore audiovisivo italiano e che si svilupperà da oggi nel prossimo triennio".

L'Ambasciatore de Luca ha ricordato che "il cinema made in Italy è uno degli elementi più rilevanti del cosiddetto soft-power italiano, assieme al cibo, al design, e alla moda.

Siamo felici di presentare al pubblico e ai distributori indiani sei pellicole selezionate tra le migliori dell'ultima stagione, tutte candidate al Donatello e continueremo a lavorare per creare un network di ulteriori collaborazioni tra Italia e India, anche grazie al programma di incentivi sia regionali che nazionali offerti a chi sceglie di andare a girare in Italia".

La proiezione di "Ennio", l'acclamato lavoro di Tornatore su Morricone è stata preceduta da un video saluto di Kabir Bedi.

Oltre che a Delhi, i film italiani saranno presentati, gratuitamente, da oggi al 15 ottobre a Mumbai, Kolkata, Bangalore. (ANSA).