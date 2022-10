ANSA-INTERVISTA/ 'Kenya, un Paese più maturo e democratico'

(di Freddie Del Curatolo) (ANSA) - NAIROBI, 12 OTT - "Lascio un Kenya che ha dimostrato grande senso della democrazia nell'affrontare e gestire la recente tornata elettorale, considerando anche i problemi avuti in passato. Abbiamo apprezzato la maturità del popolo keniano che ha portato all'assenza di tumulti. Tutto questo rafforza la posizione del paese come punto di riferimento di stabilità nell'intera regione del Corno d'Africa e incoraggia sempre più le istituzioni e le imprese italiane a creare partnership e sinergie". Sono le parole dell'ambasciatore d'Italia in Kenya, Alberto Pieri, in un'intervista rilasciata all'ANSA al termine del suo mandato nel Paese africano. Pieri ha ricordato le sfide che la diplomazia italiana a Nairobi ha dovuto affrontare in questi ultimi 4 anni, dal rapimento della volontaria Silvia Romano, avvenuto nel novembre 2018, al periodo delle restrizioni pandemiche fino alla grave siccità e all'emergenza alimentare nell'Africa Orientale.

"Durante il mio mandato abbiamo sempre cercato di fare il possibile per migliorare tutti i nostri servizi ai cittadini italiani; in particolare ricordo il grandissimo sforzo profuso nel difficile periodo della pandemia, durante il quale abbiamo messo in opera un sistema di assistenza senza precedenti grazie alla nostra rete e a tanti connazionali che ci hanno dato una mano", spiega l'ambasciatore uscente.

Nella primavera del 2020 l'Ambasciata d'Italia in Kenya ha portato a termine un'iniziativa d'emergenza, rimpatriando in poco tempo con voli speciali di Stato più di 700 connazionali rimasti bloccati nelle località turistiche e nelle città keniane. "E' uno degli esempi emblematici di come abbiamo cercato di dimostrare che l'Ambasciata è sempre vicina agli italiani, non solo in termini di assistenza ma anche nell'organizzazione di iniziative promozionali della nostra cultura e delle nostre eccellenze, ed eventi di vario genere", ha detto Pieri.

"Per quanto riguarda il sostegno alle nostre imprese, è stata significativa la visita del ministro Luigi Di Maio. Da molti anni un nostro ministro degli Esteri non si recava in visita in Kenya. Gli incontri non solo a Nairobi, ma in Somalia e in Etiopia, confermano l'attenzione del nostro Governo" per il continente e "la priorità" attribuita "alla regione del Corno d'Africa - ha proseguito -. Credo che le nostre imprese trovino in Kenya un ambiente molto favorevole per portare la loro professionalità e sono convinto che il Kenya abbia tutte le carte in regola per crescere ancora in diversi campi, anche grazie alla collaborazione con l'Italia. Cito ad esempio il progetto integrato di Eni che riguarda il biofuel, recentemente inaugurato a Makueni, che creerà tra l'altro moltissimi posti di lavoro. Ci saranno certamente altre possibilità di collaborazione in questo campo, dove le potenzialità sono enormi, specialmente per quanto riguarda il geotermico e l'Italia potrà avere voce in capitolo per partnership reciprocamente vantaggiose", ha concluso Pieri. (ANSA).