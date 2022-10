Lettonia: al via la Settimana della lingua italiana

(ANSA) - VILNIUS, 11 OTT - Ha preso il via in Lettonia, con una serie di incontri ed iniziative organizzate dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con l'Università Tecnica di Riga, la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Ne dà notizia un comunicato stampa dell'Ambasciata.

La rassegna avrà come proprio focus i giovani, l'università e l'ambiente: "L'italiano è la lingua della creatività e non c'è categoria più creativa dei giovani. Con la Settimana della Lingua italiana - che abbiamo voluto anticipare, così da associarla ai festeggiamenti per il 160/o anniversario dell'Università Tecnica di Riga - riflettiamo su come la nostra lingua stia cambiando grazie all'energia delle nuove generazioni e quanto questo rispecchi il dinamismo dell'Italia di oggi", ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia in Lettonia, Alessandro Monti.

Fra gli appuntamenti in programma, una masterclass su giovani e lotta al cambiamento climatico, un approfondimento sul ruolo delle nuove generazioni nel cinema italiano e una lectio magistralis di Remo Morzenti Pellegrini (già rettore dell'Università di Bergamo e oggi Vice Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione) su giovani e società della conoscenza. Il 15 ottobre spazio invece alle celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini con la presentazione nell'ambito del Riga Film Festival della prima traduzione in lingua lettone di "Ragazzi di vita".

La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo giunge nel 2022 alla sua ventiduesima edizione. Nel corso della Settimana, la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura organizza in tutto il mondo eventi per la promozione della lingua e della cultura italiana. Il tema della rassegna di quest'anno "L'italiano e i giovani. Come scusa? Non ti followo" è stato selezionato attraverso un concorso aperto agli studenti e alle studentesse delle scuole italiane all'estero. (ANSA).