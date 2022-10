Farnesina, si rinnovano siti della rete diplomatico-consolare

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - I siti della rete diplomatico-consolare nel mondo si rinnovano ed offrono nuovi contenuti e nuovi servizi, sono aggiornati nelle funzionalità, nella grafica e nell'interfaccia con l'utente. Lo annuncia il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, spiegando l'iniziativa di restyling che parte oggi allo scopo di rispondere con mezzi innovativi alle sfide della transizione digitale.

La rete web della Farnesina è diffusa in tutto il mondo: conta 307 siti (128 ambasciate, 83 consolati, 84 istituti italiani di cultura, 12 rappresentanze permanenti) oltre a quelli delle sette scuole statali italiane all'estero; lo scorso anno ha registrato 30 milioni di utenti con oltre 135 milioni di visualizzazioni di pagine. "Il processo di innovazione digitale della Farnesina - afferma l'Ambasciatore in un video appositamente girato per l'occasione, visibile sul sito della Farnesina e sui social - va avanti. Meno di un anno fa abbiamo rinnovato il sito istituzionale della Farnesina, esteri.it. Da oggi il restyling coinvolgerà anche la nostra rete all'estero con più servizi per i cittadini e per le imprese, con strumenti sempre più efficaci per promuovere l'Italia all'estero".

Si comincia con cinque siti pilota - l'Ambasciata d'Italia a Tokyo, il Consolato Generale a Londra, l'Istituto Italiano di cultura di Madrid, la Rappresentanza Permanente Onu a New York, la Scuola Statale di Atene - per poi proseguire con tutti gli altri. La nuova rete della Farnesina prevede un immediato accesso, una nuova struttura con più pagine, gallerie video e gallerie fotografiche; notizie ed eventi di facile consultazione. I nuovi siti potranno essere consultabili su tutti i dispositivi, pc, laptop, tablet, cellulare. "Vogliamo garantire - osserva Sequi - la migliore 'user experience' possibile ad un numero sempre crescente di utenti". "I portali della rete diplomatica consolare - prosegue - sono il nostro biglietto da visita digitale: sono il primo contatto virtuale di molti connazionali, imprese, cittadini stranieri. Gli italiani all'estero si rivolgono alla Farnesina per informazioni, per servizi e per assistenze. Il rinnovamento della grafica delle funzioni e dei contenuti assicura un'accessibilità e una performance straordinarie, così possiamo dare l'immagine di un paese dinamico e moderno, anche agli occhi degli utenti stranieri che navigano sui nostri siti". L'Ambasciatore Sequi sottolinea che l'integrazione con i social media della Farnesina, "facilmente consultabile dalla home page, è immediata ed intuitiva. I nuovi siti completano il ricco ecosistema dei servizi digitali messi a disposizione dal Ministero degli esteri". Ricorda quindi i siti e le app dell'unità di crisi, come "Viaggiare sicuri" e "Dove siamo nel mondo"; i portali "FastIt" e "Prenotami" per i servizi consolari e visti; "Italiana", il portale per la promozione della lingua, della cultura, della creatività italiana nel mondo che promuove il nostro patrimonio culturale accademico e scientifico; è stato anche avviato export.gov.it che fornisce un accesso semplificato al servizio per l'internalizzazione. (ANSA).