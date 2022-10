Expo 2030: amb. de Luca in Nepal, innovazione e inclusività

(ANSA) - NEW DELHI, 11 OTT - Si è conclusa la visita in Nepal dell'ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca che si è recato a Katmandu per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030.

Nei vari incontri, de Luca ha condiviso con gli interlocutori i tratti essenziali della candidatura italiana, sottolineandone il carattere di innovazione, inclusività e sostenibilità.

Il diplomatico ha ricordato il legame di solidarietà fra l'Italia e Katmandu, nato con la raccolta fondi lanciata dall'Italia proprio a Expo Milano, in occasione del terremoto che ha colpito la capitale nepalese nel 2015, e rafforzatosi con la donazione italiana di dosi di vaccino anti-Covid. Nel corso delle visita è stato raggiunto un accordo con la Delegazione dell'Unione Europea per la promozione della candidatura di Roma in Nepal.

Nel pomeriggio di ieri de Luca, dopo un incontro con la stampa locale, ha inaugurato alla galleria d'arte "The Kala Salon" una mostra, prodotta dall'Ambasciata italiana a New Delhi: "Rome, the elegance of humankind"", del fotografo Giancarlo Cammerini.

La missione a Katmandu si è conclusa con l'incontro con un qualificato gruppo di imprenditori nepalesi, nel corso del quale sono state esaminate le opportunità di sviluppo dei legami economici che Expo Roma 2030 potrebbe innescare.

L'interscambio Italia-Nepal, sebbene limitato in numeri assoluti, nei primi 4 mesi del 2022 è raddoppiato, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; tra i Paesi europei, l'Italia è oggi il secondo partner commerciale e vede concrete prospettive di crescita in settori strategici quali la produzione di energia idroelettrica e la gestione delle acque.

