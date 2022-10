Ecuador: gastronomia, Italia lancia progetto 'Latitud Iche'

(ANSA) - QUITO, 10 OTT - In presenza di autorità nazionali e regionali dell'Ecuador, dell'ambasciatrice d'Italia a Quito, Caterina Bertolini, e dal direttore per il SudAmerica della Cooperazione italiana, Mario Beccia, è stato avviato il progetto Latitud Iche, primo itinerario turistico gastronomico nazionale che coinvolgerà quattro cantoni della provincia costiera di Manabí, situata nella parte occidentale del Paese.

Latidud Iche è finanziato dal Fondo italo-ecuadoriano per lo sviluppo sostenibile (Fieds), in collaborazione con la Banca interamericana di sviluppo (Idb) e realizzato dalla Fondazione Fuegos.

Il progetto, una sorta di percorso turistico, riguarda una scuola, un ristorante, un laboratorio e una incubatrice, si ispira in parte ai principi del movimento slow food fondato dall'italiano Carlo Petrini, che si concentra sull'importanza di usi e tradizioni alimentari per la trasformazione degli ingredienti locali.

Durante la cerimonia l'ambasciatrice Bertolini ha ricordato che "come ai può ben immaginare, la gastronomia e la cucina tradizionale locale sono qualcosa che qui, come Italia, è importante conservare, difendere e promuovere".

E poiché in Italia la gastronomia è considerata un valore culturale fondamentale, ha poi sottolineato, "ci impegniamo a promuoverla anche in altri Paesi, soprattutto quando ha un enorme potenziale nazionale e internazionale, come la cucina Manabi".

Per raggiungere questo obiettivo sono stati stanziati 998.539,77 dollari, messi a disposizione dal Fieds, nato da un accordo italo-ecuadoriano per la riconversione del debito, e assegnati attraverso un bando nazionale.

Il percorso, che si sviluppa nei cantoni che ospitano le città di Sucre, Jama, San Vicente e Pedernales, interessate dal terremoto del 2016, ha cominciato a prendere forma nell'agosto 2020 con cinque esperienze per approfondire la conoscenza e l'utilizzo di cocco, cacao, caffè, latticini , pesce e crostacei, mentre fra alcuni mesi è previsto l'avvio di una sesta esperienza, di cui sarà protagonista il pepe di manaba.

