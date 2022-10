Ambasciatore Vincenzo de Luca in visita di 3 giorni in Nepal

(ANSA) - NEW DELHI, 10 OTT - L'Ambasciatore d'Italia in India Vincenzo de Luca è da ieri in visita di tre giorni in Nepal per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030.

Nel corso della missione, de Luca ha già incontrato il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri Bharat Raj Paudyal, con il quale ha siglato un Memorandum per istituire un Meccanismo di Consultazioni Bilaterali fra i Ministeri degli Esteri dei due Paesi.

È stato inoltre raggiunto un accordo con la Delegazione dell'Unione Europea, rappresentata dall'incaricata d'affari Joelle Hivonnet, per la promozione della candidatura di Roma in Nepal. In agenda, un incontro col Ministro del Turismo e della Cultura nepalese Jeevan Ram Shrestha, una conferenza stampa con la stampa locale, e l'inaugurazione della mostra "Rome, the elegance of humankind"", del fotografo Giancarlo Cammerini,prodotta dall'Ambasciata italiana a New Delhi. A fine giornata, l'Ambasciatore vedrà un ristretto gruppo di uomini d'affari nepalesi, per illustrare le opportunità di sviluppo dei legami economici che potrebbero essere innescati da Expo Roma 2030.

La visita era iniziata ieri sera con un incontro conviviale di de Luca con esponenti la comunità italiana presente nel Paese. (ANSA).