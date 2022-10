Albania-Italia, firmato accordo su trasmissione programmi Rai

(ANSA) - TIRANA, 10 OTT - Almeno 24 programmi della Rai, tra serie tv, documentari e film, saranno trasmessi su tutto il territorio albanese dalla rete dell'emittente radio-televisiva pubblica dell'Albania, Rtsh. L'accordo fra Rai e Rtsh è stato firmato oggi a Tirana, presso la residenza dell'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci, il quale ha avuto un ruolo di spicco nella finalizzazione dell'intesa.

"L'obiettivo che consideriamo il più importante di tutti è quello di proporre e condividere i nostri valori, come Italia, ma anche come tv di servizio pubblico", ha sottolineato Simona Martorelli, direttrice per le relazioni internazionali e affari europei della Rai, ricordando come le relazioni fra le due emittenti pubbliche "datano da tantissimi anni. Per noi tornare in Albania è come tornare a casa".

Anche per l'ambasciatore Bucci, l'accordo di oggi rappresenta "un evento particolarmente speciale, perché la Rai finalmente torna in Albania", ha detto, mettendo in evidenza come "gli albanesi hanno imparato l'italiano dai programmi della Rai, quando all'epoca (del comunismo ndr) era proibito".

"Una delle cooperazioni più fruttuose", l'ha definito inoltre il vice direttore generale della Rtsh, Redi Neziri, parlando di "un valore aggiunto".

L'intesa fra Rai e Rtsh è stata resa possibile anche grazie al contributo finanziario di alcune aziende italiane operative in Albania, le quali avranno spazi pubblicitari sulla rete pubblica albanese, durante la trasmissione dei programmi della Rai. (ANSA).