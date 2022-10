I 100 anni della Società Dante Alighieri a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 08 OTT - 100 anni, ma non li dimostra.

Festeggiato a Vienna il primo centenario della Società Dante Alighieri alla presenza del presidente, prof. Alfred Noe, docente emerito di letteratura romanistica dell'Università di Vienna, dell'ambasciatore Stefano Beltrame e del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Nicola Locatelli.

Alla festa del centenario si è esibito anche il Coro AccorDante, che ha eseguito brani di Salieri e Beethoven, che di Salieri fu allievo e che, è stato ricordato, abitava nello stesso palazzo che oggi ospita la Dante Alighieri.

Nel ripercorre i suoi cento anni di storia, Noe ha ricordato come la Dante sia riuscita a superare i difficili anni del Covid e conti oggi, nella sola Vienna, ben 300 studenti.

L'ambasciatore Beltrame ha ricordato poi come ottobre sia anche il mese della settimana della lingua italiana nel mondo. A Vienna si terrà quindi un grande convegno su Boccaccio e le Arti figurative. Un evento realizzato in cooperazione con l'Istituto di Cultura e l'Università di Vienna, il cui nuovo rettore, prof.

Schütze, è docente di storia dell'arte specializzato sull'Italia. (ANSA).