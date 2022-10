Expo 2030: Di Santo in Perù per la candidatura di Roma

(ANSA) - BOGOTÁ, 08 OTT - Continua nei paesi dell'America Latina l'iniziativa italiana a favore della candidatura di Roma quale sede dell'Esposizione Universale, Expo, nel 2030.

Oltre alla attività che le ambasciate hanno dispiegato in tutti i Paesi, si vanno infittendo le missioni degli 'special ambassador' che il Comitato Expo (presieduto dall'ambasciatore Giampiero Massolo) e il ministero degli Esteri, con il governo italiano e il Comune di Roma, realizzano nel mondo, e per l'America Latina nella persona dell'ex segretario generale dell'Iila ed ex sottosegretario agli Esteri, Donato Di Santo.

Dopo le missioni che lo hanno portato a visitare Colombia, Ecuador, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Repubblica Dominicana e Uruguay, Di Santo si è recato ora in Perù e, successivamente, sarà in El Salvador e Costa Rica.

A Lima, dove si è trattenuto due giorni con una agenda di attività coordinata con l'ambasciatore Giancarlo Curcio.

l'inviato italiano a tenuto due incontri con autorità del ministero degli Esteri peruviano.

Accompagnato da Curcio e dal direttore per l'America Latina della Farnesina, Michele Pala, Di Santo ha incontrato Carlos Herrera Rodriguez, direttore generale per gli Affari Culturali del Ministero degli Esteri peruviano, e Maria Teresa Merino de Hart, direttrice generale per l'Europa.

Infine, riferisce un comunicato, un ricevimento nella residenza dell'ambasciatore d'Italia è stata l'occasione per altri contatti con il mondo economico ed imprenditoriale facente capo al sistema Italia, con esponenti politici, della società e della cultura peruviana, e della collettività italiana, fra cui il Presidente del COMITES.

La visita dello 'special ambassador' è coincisa fra l'altro anche con i lavori della 52/a Assemblea generale dell'Osa.

Insieme al ministro plenipotenziario Pala e all'ambasciatore italiano presso l'Osa, Simone Turchetta, Di Santo ha partecipato ad un saluto istituzionale al segretario generale Luis Almagro.

Successivamente ha incontrato la ministra degli Esteri del Cile, Antonia Urrejola, il ministro degli Esteri dell'Ecuador Holguin, il vice ministro del Messico, Efrain Guaderrama, quello dell'Argentina, Pablo Tettamanti, il Sottosegretario agli Esteri dell'Honduras, Gerardo Torres e, infine, Fernando Simas Magalhaes, segretario generale del ministero degli Esteri del Brasile. (ANSA).