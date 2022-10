Brasile: amb. Azzarello, buon clima per investimenti italiani

(ANSA) - SAN PAOLO, 08 OTT - C'é un clima favorevole agli investimenti italiani in Brasile, "grazie a 32 milioni di brasiliani di origine italiana (prima comunità al mondo) e ad oltre 713 mila cittadini italiani residenti (seconda collettività), insieme alla storica amicizia e alle diverse affinità fra i due Paesi e rispettive popolazioni". A spiegarlo è l'ambasciatore italiano a Brasilia, Francesco Azzarello, in un'intervista a Diplomazia economica italiana.

L'ambasciatore ricorda che in Brasile lavorano "circa un migliaio di filiali e stabilimenti produttivi italiani e che anche durante la pandemia, nel 2020 si sono registrati contratti per 484 milioni di euro, 15,1 miliardi di euro tra contratti ed investimenti annunciati nel 2021, mentre solo ad agosto di quest'anno ci sono già 6,7 miliardi di euro di contratti (per limitarci a quelli conosciuti, di società di una certa dimensione)".

L'Italia è l'ottavo esportatore in assoluto e secondo della Ue in Brasile e quattordicesimo importatore in assoluto e quinto Ue dal Paese sudamericano, evidenzia il diplomatico, sottolineando che "tra i settori più interessanti per gli investimenti ci sono trasporti ed infrastrutture, telecomunicazioni, energia e fonti rinnovabili, petrolio, crediti di carbonio, agricoltura, industria 4.0, beni strumentali, trasferimenti di tecnologia, agroalimentare e vini".

"In Brasile - afferma Azzarello - abbiamo un Sistema Italia di potenziale appoggio ben funzionante, che include, oltre all'Ambasciata con i suoi diversi esperti e gli Uffici Consolari, Ice, Banca d'Italia, Sace, Simest e Camere di Commercio". Tuttavia, sottolinea l'ambasciatore, "il potenziale investitore deve assolutamente fare prima un approfondito ed articolato esame complessivo, affidandosi a consulenti italiani di comprovata esperienza e notorietà che vivono in Brasile e che ne conoscano le complessità, metodologie di lavoro e cultura". E mette in guardia: "L'Italia gode di una posizione ed ha un ruolo molto forte in Brasile". Ma "la concorrenza nei nostri confronti è spietata e proviene da tutte le aree geografiche. Il Brasile è un Paese pieno di opportunità, sta a noi saperle cogliere, a tutti i livelli". (ANSA).