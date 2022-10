Vietnam: Hanoi, in mostra disegni inediti di Giacinto Cerone

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - In occasione della 18/ma Giornata del Contemporaneo, l'Ambasciata d'Italia in Vietnam rende omaggio all'artista Giacinto Cerone con una esposizione di 21 disegni inediti tratti dalla collezione privata di Virgilio Leggiero e curati da Massimo Scaringella, in collaborazione con l'Archivio Giacinto Cerone.

L'evento, una vera e propria prima mondiale - che sarà inaugurato domani 8 ottobre e resterà aperto al pubblico fino al prossimo 14 ottobre - si svolge a Casa Italia, prestigioso spazio dedicato alla cultura italiana nella capitale del Vietnam. La mostra sarà inaugurata dall'Ambasciatore d'Italia Antonio Alessandro.

Artista vitale e esplosivo, sempre in bilico tra ordine e disordine, Cerone ha prodotto alcune tra le più significative e innovative sculture in ceramica italiane. La stessa tensione emotiva e la stessa fisicità espressiva emergono con altrettanta forza nelle opere su carta presentate ora per la prima volta. A 18 anni dalla sua scomparsa, l'artista conserva un posto di primo piano nell'arte italiana del '900, di cui ha interpretato tendenze e visioni, ma rivela anche un grande legame con la contemporaneità, ad esempio nell'attenzione che lo stesso artista dedica alla natura e alla sostenibilità. Pur non risultando viaggi di Cerone in Vietnam, è nota la sua profonda ammirazione per questo Paese e la sua storia, tanto da dedicargli una mostra, dal titolo "Sui sentieri di Ho Chi Minh", ospitata a Bologna nel gennaio 2006. (ANSA).