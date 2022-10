Forum 'high-tech' a Trieste,soddisfazione ambasciatore Guariglia

(ANSA) - MADRID, 07 OTT - L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, esprime la propria "soddisfazione" per l'assegnazione alla città di Trieste — resa nota ieri a Granada — dell'organizzazione del Big Science Business Forum (Bsbs) 2024, evento internazionale di 'high-tech': lo si apprende da un comunicato diramato dopo l'ultima edizione del forum, tenutasi proprio nella città andalusa. "Si tratta di un momento importante, che costituisce anche un riconoscimento a livello internazionale del polo di Trieste, nonché, più in generale, della rilevanza dell'eco-sistema scientifico ed imprenditoriale italiano"; ha commentato Guariglia.

"Sarà ora utile lavorare ad un percorso di avvicinamento al 2024 ed anche alle possibili sinergie con il Pnrr italiano", ha aggiunto.

Ieri, a Granada è stata presente l'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, accompagnata dal capo dell'ufficio commerciale dell'ambasciata italiana in Spagna, il consigliere Roberto Nocella. (ANSA).