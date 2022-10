Evento 'Moda Gran Chaco Asunción' promosso dall'Italia

(ANSA) - ASUNCIÓN, 07 OTT - Grande successo ieri sera ad Asunción, in Paraguay, per la terza tappa del tour 'Moda Gran Chaco', iniziativa mirante a valorizzare tradizioni, materiali e tessuti di una regione estesa quattro volte l'Italia, le cui popolazioni ancestrali vivono in Argentina, Bolivia, Brasile e Paraguay.

La realizzazione dell'evento, che ha avuto vasta eco anche nei media locali, si deve all'impegno dell'associazione Museo Verde, al patrocinio della Fondazione Gran Chaco, al sostegno dell'Ue, dell'Organizzazione internazionale italo-latinoamericana (Iila) e dell'ambasciata d'Italia.

Già proposta con grande successo a Roma e a Buenos Aires, la sfilata 'Moda Gran Chaco Asunción' ha accolto nella Casa del Teatro Edda de los Ríos della capitale paraguaiana, insieme ad un folto pubblico, 22 esponenti di otto etnie: Caduveo del Pantanal brasiliano; Ache, Ishir e Ayoreo dal Paraguay, Wichi, Qom e Toba dall'Argentina e gli Ava Guarani dalla Bolivia.

Ospite d'onore della serata è stata Silvana Abdo, consorte del presidente della Repubblica del Paraguay, Mario Abdo Benitez, che ha partecipato attivamente, salutando personalmente, uno a uno, i rappresentanti dei popoli originari del Gran Chaco.

Come già avvenuto negli appuntamenti simili di Roma e Buenos Aires, la sfilata di moda di Asunción ha permesso a stilisti italiani, paraguaiani e argentini di presentare creazioni di alta moda, ricorrendo ad elaborazioni artigianali e tessuti del Gran Chaco, come il chaguar, prodotto naturale realizzato dalle comunità indigene.

L'evento, ricordano gli organizzatori, è parte di un progetto che trascende la moda e il design, puntando a generare consapevolezza sulla salvaguardia dell'ambiente e promuovendo sia l'empowerment delle donne che un uso alternativo delle risorse naturali così da evitare la deforestazione.

Il Museo Verde è un'associazione di antropologi ed economisti, giornalisti e diplomatici, fotografi ed architetti, italiani e sudamericani, che credono nelle possibilità di individuare ipotesi alternative, sostenibili anche da un punto di vista economico, alla deforestazione ed alla perdita di identità dei popoli originari che in questa parte del Sudamerica procede a ritmi non inferiori a quelli dell'Amazzonia. (ANSA).