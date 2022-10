Nuovo show-room a Barcellona per società di Iris Ceramica

(ANSA) - MADRID, 06 OTT - La società Matimex, appartenente al gruppo italiano Iris Ceramica Group, ha aperto un nuovo show-room a Barcellona, situato nel Palazzo Planeta, uno degli edifici più riconoscibili della città catalana. Come si apprende in una nota, i nuovi spazi espositivi di Matimex sono stati oggetto di una visita del console generale italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti, accompagnato nell'occasione dall'ad di Iris Ceramica, Federica Minozzi, e dal direttore generale di Matimex Juan Luis Grafulla.

"L'apertura dello show-room è il riflesso della resilienza e della dinamicità delle imprese italiane, che nonostante le difficili circostanze internazionali continuano a investire nel futuro, in qualità, innovazione e sostenibilità, espandendo la propria presenza nei mercati esteri, e della forza dei rapporti economico-commerciali che uniscono Spagna e Italia", ha dichiarato Manzitti.

Nel corso della visita, aggiunte il comunicato, è stato ricordato che, Iris Ceramica Group e Matimex hanno realizzato "una parete artistica in ceramica eco-attiva dal nome Active Surfaces©️" nella sala d'attesa del nuovo vice-consolato italiano di Arona (Canarie), utilizzando una tecnologia decorativa chiamata "Design Your Slabs". (ANSA).