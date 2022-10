L'Italian Film Festival 2022 ad Hanoi e Ho Chinh Minh City

(ANSA) - HANOI, 06 OTT - Al via in Vietnam l'edizione 2022 dell'Italian Film Festival, un'iniziativa organizzata in collaborazione con l'Asia Film Festival di Roma, che, fino al 16 ottobre, offre al pubblico vietnamita uno spaccato del cinema italiano contemporaneo.

Sette i film in programma, proiettati prima ad Hanoi e poi a Ho Chi Minh City: "Cosa sarà" di Francesco Bruni, "Il silenzio grande" di Alessandro Gassman, "Una notte da dottore" di Guido Chiesa, "L'arminuta" di Giuseppe Bonito, "Lasciarsi un giorno a Roma" di Edoardo Leo, "Aria ferma" di Leonardo Di Costanzo, "Qui rido io" di Mario Martone.

"Questo Festival fa parte di una serie di eventi culturali e artistici, in vista del 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche e del 10° anniversario del partnenariato strategico Vietnam-Italia. Attraverso le iniziative culturali vogliamo valorizzare il contributo della creatività italiana contemporanea anche in campi come il design, la moda, il lifestyle e il cinema" ha detto l'Ambasciatore italiano ad Hanoi Antonio Alessandro alla conferenza stampa di presentazione del progetto.

Presente anche il direttore del Film Festival Antonio Termenini, da anni curatore anche dell'Asia Film Festival di Roma, che ha sottolineato come questa sia un'occasione per il pubblico vietnamita di comprendere meglio la lunga storia e lo sviluppo del cinema italiano, aprendo la strada a varie opportunità di coproduzione italo-vietnamita.

Il giornalista e critico cinematografico vietnamita Le Hong Lam ha dichiarato che i film propongono "una varietà di generi drammatici, comici e ritrattistici e fanno riferimento a una vita quotidiana vicina, dal significato profondo e di alto intrattenimento. Sono il ritratto di una società italiana che affronta nuove sfide mantenendo i propri valori profondamente radicati della storia". (ANSA).