L'Italian Exhibition Group (IEG) apre a Singapore

L'Italian Exhibition Group (IEG), uno dei principali organizzatori di fiere al mondo, ha firmato ieri un Memorandum of Understanding (MoU) triennale con la Singapore Tourism Board (STB) per espandere le attività dell'azienda italiana nel sud-est asiatico.

Ciò include l'istituzione a Singapore di una sede regionale di IEG per il sud-est asiatico entro fine 2023. La nuova sede sarà la prima di IEG in Asia, sfruttando la posizione di Singapore come nodo globale per rafforzare la propria presenza nella regione.

La firma è avvenuta alla presenza dell'Ambasciatore italiano a Singapore, Mario Vattani. "Singapore svolge un ruolo sempre più importante nella regione ASEAN e in Asia in generale" ha dichiarato Vattani: "La sua posizione strategica, la solida connettività di cui gode con gli altri paesi asiatici ne fanno per noi un partner centrale, una piattaforma per il business italiano, e siamo felici che una realtà della portata di Italian Exhibition Group (IEG) abbia deciso di aprire a Singapore e quindi investire in modo visibile e concreto nel Sud Est Asiatico".

Nell'ambito della partnership, IEG e STB esploreranno anche modi per sviluppare eventi a Singapore. IEG sta acquisendo due fiere nei settori della gioielleria e del food & beverage da Conference & Exhibition Management Services (CEMS) - The Singapore International Jewelry Expo (SIJE); e Café Asia, Sweets & Bakes Asia e Restaurant Asia.

"La firma di oggi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione.

Singapore Tourism Board e IEG iniziano così una collaborazione a lungo termine, a conferma dell'espansione globale del nostro Gruppo, che ha ormai compiuto un passo decisivo verso lo sviluppo dei suoi prodotti a Singapore e nell'intera regione del Sud-est asiatico", ha dichiarato Francesco Santa, Managing Director di IEG. "Un'ulteriore prova è l'accordo siglato con CEMS per l'acquisizione delle fiere di gioielleria e food. Il prezioso scambio di know-how e innovazione tra IEG e Singapore contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali nella regione dell'ASEAN, di cui Singapore è l'hub, con tassi di crescita economica tra i più alti al mondo".

Dall'Italia Corrado Peraboni, CEO di IEG, ha dichiarato che la "partnership con Singapore Tourism Board segna un altro importante passo avanti nel processo di internazionalizzazione di IEG e consolida la sua presenza nel continente asiatico.

Singapore vanta attualmente una struttura economica altamente sviluppata basata su servizi e produzione ad alto valore aggiunto. Si tratta di un tassello importante di una strategia che, a tutti gli effetti, punta a porre IEG come "catalizzatore di comunità" per i settori che i suoi eventi rappresentano, portandoli nei mercati più promettenti, generando valore anche in termini di business per le aziende espositrici, associazioni, autorità e tutti gli stakeholder".

Dal canto suo Poh Chi Chuan, Direttore Esecutivo della Singapore Tourism Board ha spiegato: "Siamo felicissimi dalla decisione dell'Italian Exhibition Group (IEG) di aprire una propria sede regionale a Singapore e attendiamo di accogliere qui marchi di eventi rinomati a livello internazionale". (ANSA).