Fabrizio Saggio nuovo ambasciatore d'Italia a Tunisi

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - La Farnesina rende noto che Fabrizio Saggio ha assunto l'incarico di Ambasciatore d'Italia a Tunisi.

Nato a Napoli il 18 novembre 1971, si laurea nel marzo 1995 in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università di Roma 'La Sapienza', con una tesi in Diritto Internazionale.

Entra in carriera diplomatica nel 1998 prestando prima servizio al Contenzioso Diplomatico e poi alla Direzione Generale del Personale. Dal 2001 al 2005 svolge le sue funzioni a Bruxelles, presso la Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea per poi essere destinato quale Console al Cairo.

Nel 2008 rientra alla Farnesina presso il Gabinetto del ministro dove rimane sino al 2013, quando viene nuovamente destinato all'estero presso l'Ambasciata d'Italia a Washington.

Rientra a Roma a fine 2015 per assumere presso l'Ufficio Affari Diplomatici della Presidenza della Repubblica. Nel 2022 viene nominato Ministro Plenipotenziario e Ambasciatore d'Italia a Tunisi. Sposato con Laura, ha due figli, Letizia e Antonio.

(ANSA).