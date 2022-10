Spagna: 72 aziende italiane alla fiera 'Fruit Attraction'

(ANSA) - MADRID, 05 OTT - Ci sono anche 72 aziende italiane tra quelle presenti al'edizione 2022 di 'Fruit Attraction', una delle principali fiere ortofrutticole d'Europa, in corso questa settimana a Madrid. Lo rende noto un comunicato dell'ambasciata italiana in Spagna, nel quale si dà conto di una visita dell'ambasciatore Riccardo Guariglia all'evento, avvenuto in giornata. Il grosso delle aziende italiani è raggruppato in un padiglione gestito dall'Agenzia Italiana per il Commercio Estero a Madrid (Ice).

Come spiega la nota, il commercio ortofrutticolo tra Italia e Spagna ha registrato nel 2021 andamenti positivi per entrambi i flussi, con crescite del 2,6% per l'export verso l'Italia e del 9,5% dell'import spagnolo di prodotti ortofrutticoli italiani.

Tradizionalmente, la bilancia commerciale Spagna/Italia del settore è positiva per la Spagna: nel 2021 il surplus spagnolo ha raggiunto i 1.112 milioni di euro, migliorando i risultati degli anni precedenti. Le esportazioni spagnole (1.383 mln €) quintuplicano il valore delle importazioni dall'Italia (271 milioni di euro).

Nel corso della visita odierna, Guariglia ha sottolineato come la grande partecipazione di aziende italiane a Fruit Attraction — in programma tra il 4 e il 6 ottobre — sia "utile non soltanto ad incrementare le esportazioni in Spagna ma anche in altri Paesi", essendo la fiera "un'ampia ed autorevole vetrina a carattere internazionale". L'ambasciatore è stato accompagnato dal nuovo direttore dell'ufficio Ice a Madrid, Giovanni Bifulco. (ANSA).