Italia protagonista al Festival del fumetto a Mostar

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - L'Italia in primo piano al Festival internazionale del fumetto di Mostar, giunto alla settima edizione: un nutrito ed eterogeneo team di disegnatori italiani (Sarah Burrini, Anna Lazzarini, Oscar Scalco, Giovanni Freghieri, Stefano Bidetti, Alessandro Nespolino, Walter Venturi), che ha realizzato lavori di alto pregio, è stato tra i più ammirati protagonisti della rassegna. Insieme all'Ambasciata d'Italia, partecipano all'iniziativa l'Institut Français, il Goethe Institut, l'OSCE e la Città di Mostar.

Il Festival - che si è svolto l'1 e 2 ottobre scorsi - è stato ufficialmente aperto dall'Ambasciatore Marco Di Ruzza. Nel suo intervento ha sottolineato la consolidata partnership tra l'Ambasciata d'Italia e il festival, che si è sviluppata proprio in virtù del grande successo che il fumetto italiano riscuote in Bosnia Erzegovina.

"Questo Festival - ha detto Di Ruzza - è diventato parte integrante delle nostre linee di diplomazia culturale in quanto l'arte del fumetto si propone quale duttile e dinamico strumento per rafforzare ulteriormente i legami culturali tra i due Paesi.

I fumetti italiani vantano qui apprezzamenti che oltrepassano ogni demarcazione etnica e confessionale, specie tra i più giovani, e anche questa loro capacità di aggregazione, in un Paese purtroppo ancora largamente frammentato, ci spinge a proseguire su questa strada". (ANSA).