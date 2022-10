Inaugurata mostra sull'Italia alla 'Kultur Yolu' di Ankara

(ANSA) - ISTANBUL, 03 OTT - La mostra concepita dall'ambasciata italiana in Turchia intitolata "Viaggio in Italia" è stata inaugurata sabato ad Ankara nell'ambito della "Kultur Yolu", la più grande manifestazione culturale della capitale turca.

Ospitata presso il maggiore centro culturale della città, il Cermodern, la mostra rappresenta un metaforico viaggio nel nostro Paese attraverso le opere di due artisti italiani, la fotografa Sissa Micheli e il pittore benemerito della Marina italiana Lorenzo Mariotti. Presenti all'inaugurazione, oltre ai due artisti, l'ambasciatore italiano in Turchia Giorgio Marrapodi e la vice ministra per la Cultura e il Turismo turca Ozgul Ozkan Yavuz.

Grazie al personalissimo tocco dei due artisti e alle differenti modalità espressive, la mostra si sviluppa attraverso un dialogo tra i due "estremi" del paesaggio naturale italiano, mare e montagna. Essi sono interpretati anche attraverso l'influenza dell'uomo, elemento che emerge in tutta la sua potenza e significato nelle opere esposte. Si tratta di una prospettiva innovativa che mette al centro anche il valore della sostenibilità e della tutela del paesaggio, concetti di assoluto rilievo per la promozione culturale italiana, nonché i segni del passato e della storia sul nostro presente.

La Mostra resterà aperta al pubblico fino al 23 ottobre, per tutto il periodo della "Kultur Yolu" di Ankara, di cui è parte integrante e rientra tra gli eventi inaugurali. (ANSA).