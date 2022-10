Tanzania sarà meta di missioni imprenditoriali dell'Ice

(ANSA) - IL CAIRO, 01 OTT - La Tanzania è inserita nel "Progetto Attanasio", un'iniziativa che - lanciata in memoria dell'Ambasciatore italiano ucciso in Congo l'anno scorso - seleziona Paesi da privilegiare per l'organizzazione di missioni imprenditoriali italiane dell'Ice. Lo ha sottolineato l'Ambasciatore d'Italia a Dar es Salaam, Marco Lombardo, intervenendo all' "Italy-Tanzania Business and Investment Forum" conclusosi ieri nella capitale del Paese dell'Africa australe.

Il progetto punta ad inviare esperti dell'Ice "a studiare il Paese" per poi tornare con delegazioni economiche composte da associazioni di categoria italiane al fine di creare "collaborazioni strutturate" fra Italia e Tanzania, ha ricordato l'Ambasciatore come segnalato oggi all'ANSA da un partecipante.

La ministra degli Esteri tanzaniana, Liberata Mulamula, nel chiudere i lavori del Forum a Dar es Salaam, ha ringraziato l'Italia per questo inserimento del suo Paese nel progetto italiano e ha visibilmente commosso la platea ricordando la figura dell'Ambasciatore Luca Attanasio, ha aggiunto la fonte.

Come ospite d'onore, ad aprire i lavori della seconda e ultima giornata era stata la ministra per gli Investimenti, commercio e industria della Tanzania, Ashatu K. Kijaji, in un "Julius Nyerere Conference Center" gremito dai rappresentanti di oltre cento aziende e associazioni italiane, oltre a numerose altre tanzaniane.

A seguire vi sono state presentazioni sia delle opportunità di investimento offerte dalla Tanzania, illustrate da esponenti di governo e direttori generali, sia di "success stories" italiane in loco.

Un'esperienza coronata da successo ed evidenziata al Forum è stata quella del calzaturificio toscano Tmc che hanno venduto macchinari creando un distretto calzaturiero. E' stata illustrata anche l'imminente apertura, grazie al contributo dell'Aics, da parte della General Chimica di Bologna, di una fabbrica di insetticidi prodotti estraendo il piretro delle margherite che, all'altitudine in cui crescono negli altopiani della Tanzania, sono ricchissime di questa sostanza.

FederUnacoma, la Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura, ha illustrato tutte le opportunità offerte dai macchinari italiani, tanto competitivi a livello mondiale, ha riferito la fonte.

Considerando anche la prima giornata, incentrata sull'isola di Zanzibar, il Business forum è stato "un grande successo", ha detto all'ANSA l'ambasciatore Lombardi. (ANSA).