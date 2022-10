Dante: in teatro a Buenos Aires Fedeli d'Amore di Martinelli

(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 OTT - Dopo aver partecipato con grande successo un mese fa al 701/o Annuale della morte di Dante Alighieri, la compagnia Teatro delle Albe di Ravenna è sbarcata per la prima volta in Argentina per presentare a Buenos Aires lo spettacolo 'Fedeli d'amore - polittico in sette quadri per Dante Alighieri' di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, con musica Luigi Ceccarelli.

L'iniziativa, promossa dall'Istituto italiano di cultura, il Teatro Coliseo, il Complejo Teatral di Buenos Aires (CTBA), rientra nell'ambito del programma ITALIAXXI, e contempla l'appoggio dell'ambasciata d'Italia, della Regione Emilia-Romagna, e di Ater Fondazione.

Nella sala Casacuberta del Teatro San Martín sono in calendario cinque repliche fra ieri e il 5 ottobre dello spettacolo che ruota, spiegano gli organizzatori, "attorno a Dante e al nostro presente" e "si centra nell'eccezionale ricerca vocale di Ermanna Montanari, Premio Ubu 2018 come 'migliore attrice italiana' per questa interpretazione".

A parlare, nei singoli quadri, "sono voci diverse: la nebbia di un'alba del 1321, il demone della fossa dove sono puniti i mercanti di morte, un asino che ha trasportato il poeta nel suo ultimo viaggio, il diavoletto del "rabbuffo" che scatena le risse attorno al denaro, l'Italia che scalcia se stessa, Antonia figlia dell'Alighieri, e "una fine che non è una fine".

Queste voci "parlano del profugo, del poeta fuggito dalla sua città che lo ha condannato al rogo, e ora è sul letto di morte in esilio, a Ravenna, in preda a febbre malarica. La nebbia per prima si infila nelle fessure delle finestre e entra in quella cameretta, e ce lo descrive sulla soglia del passaggio estremo.

Quelle voci sono sospese tra il Trecento e il nostro presente".

In questo ambito, "la scrittura di Martinelli accetta, e non da oggi, la sfida dantesca di tenere insieme "realtà" politica e metafisica, cronaca e spiritualità. Amore è evocato come stella polare dei Fedeli d'Amore, forza che libera l'umanità dalla violenza, che salva "l'aiuola che ci fa tanto feroci". (ANSA).