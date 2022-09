Il presidente tunisino Saied saluta l'Ambasciatore Fanara

(ANSA) - TUNISI, 30 SET - "Cordiale udienza di commiato dell'ambasciatore Fanara con il Presidente della Repubblica tunisina, Kais Saïed". Così l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, commenta il suo incontro con il presidente Saied in occasione del termine del suo mandato in Tunisia.

"Sottolineate l'eccellenza dei rapporti bilaterali e la storica amicizia tra i due popoli", conclude Fanara. Stessi toni vengono adoperati da Saied in una nota sulla pagina Facebook della presidenza, nella quale elogia i rapporti storici di amicizia tra i due Paesi e l'alto livello di cooperazione in atto in vari settori. (ANSA).